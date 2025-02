Principais momentos das festividades do centenário de Dom Alexandre apresentados em conferência

Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, morreu a 28 de Setembro de 2024, em Luanda, aos 99 anos de idade.

Considerado o mais idoso membro do Colégio dos Cardeais, na altura, Nasceu no dia 1 de Março de 1925, em Malanje, Completaria 100 anos de vida e 50 anos de Episcopado este ano de 2025.

Uma missa onde se fará presentes mais de 15 mil fiéis será rezada neste 1 de Março, na paróquia São João Paulo II e será presidida pelos bispos da CEAST reunidos, neste momento em Luanda para a primeira Assembleia Plenária anual que termina nesta Sexta-feira com uma conferência de imprensa em que será divulgada a posição da igreja sobre a vida do país.

Na manha desta Quinta-feira 27, a Arquidiocese de Luanda apresentou em conferência de imprensa os principais os momentos que vão marcar as festividades do centenário de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

A conferência foi orientada pelos padres, Adelino Kalonda e Salvador Pereira.