Dom Zeca abre tempo quaresmal com missa na cadeia de Cambiote

Os Cristãos vivem a partir desta Quarta-feira a caminhada quaresmal, com a celebração da quarta-feira de Cinzas, uma caminhada que encerra na quinta-feira da Semana Santa, dia 17 de abril.

Esse é um tempo de penitência para os cristãos, em que a igreja recorda o período de 40 dias em que Jesus esteve no deserto e foi tentado pelo demônio.

O Arcebispo do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins começou a Quaresma com a celebração da missa no centro prisional do Cambiote onde rezou com reclusos entre detidos e condenados nesta Quarta-feira de cinzas.

Reportagem de Arnaldo Sapele