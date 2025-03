Há cristãos que têm uma vida de oração de aparência, diz D. Camuto

Na manhã de Quarta-feira de cinzas, Dom Camuto presidiu na Sé Catedral Paróquia da Santa Ana, ladeado de vários sacerdotes e religiosos.

Na oração homilética, o Bispo de Caxito, exorta aos cristãos a viverem o período quaresmal da melhor forma abstendo-se das más acções, e intensificar os actos de caridade colocando o próximo no a

“ Aqui surge um convite para revermos a nossa vida de oração, como, sozinhos tu com o Senhor, tu com Deus, tens rezado, tens dialogado com o Senhor no íntimo do seu coração, ou simplesmente nas Assembleias onde cantamos, batemos palmas, dançamos e prontos”

Falando do Jejum Dom Camuto disse que os irmãos muçulmanos o jejum é uma coisa muito séria” nem conseguem engolir a saliva e nós Cristãos católicos colocamos um pouco de lado essa prática, abandonamos o jejum, que é muito importante para atrair a graça de Deus nas nossas vidas e também é muito importante para saúde”

Reportagem de Fernando Moniz