Felicidade não vem dos bens materiais, alerta Arcebispo de Malanje

O Arcebispo de Malanje, Dom Luzizila Kiala, reiterou neste segundo Domingo da Quaresma, os fiéis da paróquia São José da Kizanga, a estarem despostos a darem as suas vidas aos irmãos desanimados com a situação do país.

A paróquia de São José da Kazanga, esta agora administrativamente localizada no município do Quessua abrangido pela nova divisão política administrativa dos 13 municípios que Malanje ganhou.

Desde então foi a primeira vez que o pastor de Malanje efectuou visita pastoral a essa comunidade, nesta época quaresmal.

Reportagem de António Clemente