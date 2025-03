São Tomé e Príncipe Celebra o Primeiro Aniversário Episcopal de D. Nazaré de Ceita

A Diocese de São Tomé e Príncipe celebrou no passado 17 de Março, o primeiro aniversário Episcopal de Dom João de Ceita Nazaré e sua posse como bispo diocesano.

Desde sua nomeação pelo Papa Francisco em 9 de janeiro de 2024, Dom João Nazaré tem enfrentado desafios significativos e promovido importantes iniciativas pastorais.

A Diocese de São Tomé e Príncipe estava vacante desde julho de 2022, após a renúncia de Dom Manuel António dos Santos, que esteve à frente da Igreja local por 15 anos.

Durante esse período, a administração apostólica foi conduzida por Dom António Pedro Bengui, bispo auxiliar de Luanda.

Ao longo de seu primeiro ano de episcopado, Dom João realizou visitas pastorais às diversas comunidades do arquipélago, fortalecendo o vínculo com os fiéis e conhecendo de perto as necessidades da Igreja local.

Também participou ativamente das Assembleias da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), promovendo a cooperação e o diálogo entre as dioceses.

Outro marco importante foi a administração dos sacramentos, levando uma mensagem de fé e renovação espiritual aos católicos do país, com um olhar atento às necessidades sociais e espirituais da população, Dom João tem trabalhado para fortalecer a missão da Igreja em São Tomé e Príncipe, incentivando iniciativas de evangelização e solidariedade.

A celebração deste primeiro aniversário episcopal é um momento de gratidão e renovação da missão de Dom João de Ceita Nazaré.

A comunidade católica de São Tomé e Príncipe se une em oração e alegria, reconhecendo o papel fundamental do bispo na orientação espiritual do povo.

Com fé e dedicação, Dom João segue conduzindo a Diocese, enfrentando desafios e promovendo uma Igreja cada vez mais próxima de seu povo. Este primeiro ano de episcopado é apenas o início de uma caminhada de serviço e compromisso com a fé católica no arquipélago.