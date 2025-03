D. Estanislau apela aos pais a serem modelos de valores para os seus filhos

Em alusão à Solenidade de São José, modelo de uma paternidade responsável, Dom Estanislau Marques Chindecasse Bispo, do Dundo, presidiu a Eucaristia, na manhã desta Quarta-feira, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Sé-Catedral, onde apelou os pais a serem modelos, transmissores de valores éticos e morais, justiça, honestidade e responsabilidade.

O pastor do Dundo realçou também que apesar das várias sombras que ofuscam a figura do Pai, há também luzes que fazem transparecer os valores dos bons pais e encorajou os pais a não terem medo de ser pais, amando as suas esposas e os seus filhos.

Para completar o dia, o Grupo Coral Santa Clara ofereceu presentes aos Pais.