Diocese de Ondjiva Celebra Primeira Profissão Religiosa de Oito Noviças

As noviças que professaram os primeiros votos no Sábado, 22 de Março foram: Florentina Nenguenha Soma, Vaspina Tyankuta Katia Daniela, Paulina Chilombo Macala Quinta, Josefina Tyimome Pio Vaz, Rosária Isabel Ngeve Ngola, Janete Cláudia Eduarda de Carvalho, Maria Dombuela e Francisca de Lasalete Kamenhe da Congregação das Irmãs da Caridade do Sagrado Coração de Jesus e foi com grande jubilo que a Diocese de Ondjiva viveu o momento.

A celebração aconteceu na Paróquia de São Pedro e São Paulo Apóstolo da Cahama e foi presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Pio Hipunyati, Bispo de Ondjiva, acompanhado pelo Reverendo Padre Alijandro Alvarez, pároco local, e pelo Reverendo Padre Alexandre Tchikambi, arcipreste do Chiulo.

A cerimônia contou com a presença de sacerdotes de diversas dioceses, com destaque para Ondjiva, Benguela, Ganda e a Arquidiocese do Lubango. Além disso, participaram irmãs religiosas de diferentes congregações, familiares, amigos, catequistas, entidades governamentais e tradicionais, bem como um grande número de fiéis que testemunharam esse momento especial.

Reportagem de Ismael Paulo