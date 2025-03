Dom Maurício, alerta sacerdotes e políticos a serem verdadeiros servidores

O bispo de Caxito, na celebração de Domingo na paróquia Bom Pastor do Kikolo alertou aos sacerdotes da sua Diocese no sentido de não tirarem proveito da posição que ocupam na igreja para benefício próprio, desrespeitando o seu semelhante.

Dom Maurício Camuto, recorda que a vida religiosa é doar-se ao próximo, aos sacerdotes o prelado disse que o que tem que anunciar é a palavra de Deus, é Cristo não anunciar-te a ti mesmo” anunciar Cristo com humildade, com obediência, colocar a vida ao serviço dos irmãos, o que parece ser caridade na realidade é uma expressão de domínio, muitas vezes aproveitarmos do nosso ministério da nossa ordenação da nossa consagração a Deus para dominarmos os outros, não senhor a nossa consagração é para servimos, as religiosas também estão a ouvir”.

Reportagem de Fernando Moniz