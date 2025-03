Restos mortais do Pe. Ndumba foram a enterrar no cemitério municipal de Menongue

Foi a enterrar nesta Quinta-feira,27 de Março o pro vigário geral da diocese de Menongue e Director da rádio ecclesia de Menongue,que faleceu no passado sábado (22) por doença no hospital geral do Cubango.

Entre lágrimas,os fies destacaram a importante missão de Sacerdote de 59 anos 29 de Padre.

Durante a homilia o bispo da diocese de Menongue, presidente da Santa missa, referiu que o Padre António Ndumba , desde a sua ordenação sacerdotal fez a vontade de Deus ,dedicou a sua vida ao serviço do seu povo, pregou o evangelho da salvação e a reconciliação aos homens e mulheres do seu tempo, estimulando-os a assumirem o caminho da fraternidade a construção de um futuro de paz e de concórdia.

No final Dom Leopoldo referiu que durante muitas missões que lhe eram dada ,o Padre não vacilava e estava sempre disponível a missão.

O pastor da diocese agradeceu a dedicação e o serviço abnegado do sacerdote durante o período de sua passagem a terra.

No decurso da missa foram apresentadas ainda várias notas de condolências com destaque a dos bispos da CEAST, do governo e paróquia da terra natal (Chitembo).

Para além dos sacerdotes da diocese de Menongue participaram da missa e do enterro do Director da Rádio Ecclesia,os sacerdotes vindo de outras dioceses da CEAST.