Em tempo quaresmal D. Vicente apela fiéis a estarem reconciliados

O Bispo do Kuito, Dom Vicente Sanombo, apela aos fiéis o espirito de reconciliação com o próximo para uma melhor celebração da páscoa do senhor.

“ Cada um deve fazer o exame de consciência e confessar os seus pecados, mas e necessário que nos neste tempo que falta façamos a nossa confissão, vamos todos purificar os nossos corações, vamos todos ao encontro de Jesus que quer transformar as nossas vidas, que quer alegrar-nos, quer encher-nos de paz, quer encher-nos de amor”.

Dom Vicente falava neste Domingo a partir da paróquia de São Pedro Claver, município do Kuito, comuna do Kunje.

De lembrar que, desde a sua nomeação a Bispo desta Diocese, é a primeira vez que o prelado efectua o contacto directo com os Leigos da Missão em referência, que fica a Leste da cidade do Kwito-Bié.