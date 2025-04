Núncio Apostólico realiza segunda visita pastoral e diplomática a São Tomé e Príncipe

O Núncio Apostólico da Santa Sé, Dom Kryspin Dubiel, encontra-se em visita oficial a São Tomé e Príncipe desde o último dia 9 de abril.

Em missão de três dias, o representante diplomático permanente do Vaticano junto ao Estado são-tomense está a realizar uma série de encontros com autoridades civis e membros da Igreja Católica local.

Esta é a segunda visita oficial de Dom Dubiel ao arquipélago, reforçando o compromisso da Santa Sé com a Igreja em São Tomé e Príncipe e o fortalecimento dos laços de cooperação com o Estado são-tomense.

Na manhã desta Quinta-feira, 10 de abril, o Núncio reuniu-se com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilza Amado Vaz. O encontro com a chefe da diplomacia nacional reforçou o bom relacionamento entre o Estado e a Santa Sé, com destaque para o papel relevante da Igreja Católica nas áreas social, educativa e espiritual.

Mais tarde, Dom Kryspin Dubiel participou de uma reunião com os agentes da pastoral da Diocese de São Tomé e Príncipe. O encontro decorreu no auditório São João Paulo II da Rádio Jubilar, e contou com a presença do Bispo diocesano, Dom João de Ceita Nazaré. Estiveram também presentes religiosos, religiosas, membros do clero secular, catequistas e representantes das comunidades eclesiais.

A visita tem como principal objetivo acompanhar de perto a realidade da Igreja Católica no país e fortalecer a missão evangelizadora. “É uma oportunidade de escutar, dialogar e renovar a esperança nas comunidades que servem o povo de Deus”, afirmou o Núncio Apostólico durante o encontro.

O Núncio Apóstolico presidiu à Santa Missa na Igreja da Sé Catedral, um dos momentos mais marcantes da sua passagem pelo país. A celebração reuniu fiéis, religiosos, religiosas e membros do clero, num ambiente de comunhão e espiritualidade.

Dom Kryspin Dubiel deverá regressar já amanhã, 11 de abril, a Angola, onde também exerce funções como representante da Santa Sé.