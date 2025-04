Na caminhada pastoral diocese do Kuito ganha 3 novos vigários

Nesta Terça-feira Santa, 15 de abril, a Diocese do Kwito-Bié testemunhou um momento marcante em sua caminhada pastoral: a nomeação de três novos Vigários Episcopais pelo seu bispo diocesano, Dom Vicente Sanombo.

O prelado do Kuito-bié exortou aos novos vigários episcopais a não se deixarem distrair pela busca desmedida de meios de sobrevivência.

Foram confiadas importantes missões pastorais aos seguintes sacerdotes:

Padre Paulino Domingos, nomeado Vigário Episcopal para o Clero; Padre Jorge Faustino Satchipange, designado Vigário Episcopal para a Pastoral; Padre Agostinho Lumbange Leão, indicado como Vigário Episcopal para a Vida Consagrada.

Essas nomeações visam fortalecer e dinamizar a ação evangelizadora da Diocese, que até então contava apenas com um Vigário Geral. Cada um dos sacerdotes exercerá um mandato de cinco anos, com possibilidade de renovação.

A criação de vigários episcopais está em conformidade com a legislação canónica, como meio de auxiliar o bispo diocesano na condução pastoral e administrativa da Igreja local.

Rezemos pelos novos vigários, para que, com sabedoria e zelo, contribuam generosamente para o crescimento espiritual e pastoral do povo de Deus na Diocese do Kwito-Bié.

Reportagem de Amitai Imuno