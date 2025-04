Renovação dos votos de consagração deve uni-los a Cristo é o apelo do Arcebispo do Lubango

A Arquidiocese do Lubango viveu um momento de profunda comunhão e renovação espiritual com a celebração da tradicional Missa Crismal, presidida por Dom Gabriel Mbilingi, Arcebispo do Lubango.

Na sua homilia, Dom Gabriel dirigiu-se com carinho e firmeza aos presbíteros e fiéis presentes, exortando todos a participar ativamente da missão de Cristo, Aquele que é o Sumo Sacerdote do Senhor.

“Estamos aqui como manifestação da comunhão do presbítero com o seu bispo. Meus irmãos no sacerdócio, nós somos servos para a missão”, declarou o prelado.

Durante a celebração, foi sublinhado que a Missa Crismal não é apenas um momento litúrgico, mas uma verdadeira renovação do compromisso dos sacerdotes com a sua vocação. A Igreja se alegra com a vocação sacerdotal, pois ela nasce do coração de Cristo e floresce na vida da comunidade.

Dom Mbilingi destacou ainda que o programa de Jesus deve ser também o programa da Igreja, onde todos somos chamados a proclamar o Jubileu da Graça e a viver sob a ação do Espírito Santo:

“É o Espírito do Senhor que repousa sobre nós, nos ilumina, consola e fortalece. O sacerdote é homem de Deus e da oração”, frisou o Arcebispo.

Em suas palavras finais, o Arcebispo fez um apelo à vivência autêntica da fé: que todos, especialmente os ministros ordenados, não busquem interesses próprios, mas os interesses de Cristo.

“Obrigado pelo vosso trabalho. Sois cooperadores do bispo”, agradeceu Dom Mbilingi, pedindo ainda a intercessão da Virgem Maria: “Que Maria Santíssima, Mãe dos Sacerdotes, nos acompanhe sempre na caminhada existencial e vocacional”.

A Missa Crismal é, sem dúvida, um testemunho de unidade, fé e esperança na Igreja que caminha em missão..

Reportagem de Lucas Caitta