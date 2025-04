Na missa Crismal D. Belmiro destacou o empenho e a dedicação do clero

Nesta Quarta-feira, a Paróquia de Nossa Senhora Rainha do Mundo, acolheu a Missa Crismal com renovação dos compromissos sacerdotais, bênção dos Santos Óleos e Encerramento do Mês da Solidariedade Diocesana.

O Bispo de Cabinda destacou o empenho e a dedicação do clero diocesano no processo de evangelização assim como incentivou os cristãos a cultivar e viver os mandamentos da lei e Deus.

Reportagem de Ermita Comba