Arquidiocese do Lubango Celebra a Páscoa Jovem

Neste Domingo, 27 de abril, a Arquidiocese do Lubango viveu um momento de intensa alegria e renovação espiritual com a celebração da Páscoa Jovem, sob o lema: "Jovens Peregrinos da Esperança".

Mais de 150 jovens se reuniram para celebrar a Santa Eucaristia, presidida por Dom Gabriel Mbilingi, Arcebispo do Lubango.

Durante a homilia, Dom Gabriel destacou que os jovens de hoje são os novos discípulos de Jesus. Ele recordou que Cristo está sempre no meio dos jovens, chamando-os a serem anunciadores da Boa Nova. “A paz esteja convosco”, disse o arcebispo, “significa que Jesus venceu a morte e quer caminhar com vocês como peregrinos da esperança. Este é o tempo do homem novo!”.

Dom Gabriel também encorajou os jovens a acolherem a Boa Aventurança que Jesus lhes oferece, sendo sinais vivos de esperança no mundo.

Em nome da paróquia anfitriã, o Pároco da Imaculada Conceição, Pe. André Satchikuata, CMF, agradeceu a presença dos jovens, manifestando sua alegria em acolhê-los. "Nos braços da Mãe, há espaço para todos", afirmou, referindo-se à Virgem Maria, padroeira da paróquia.

O encontro reforçou a missão da juventude como força viva na construção de uma Igreja mais alegre, missionária e cheia de esperança.