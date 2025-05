CEAST saúda o novo Papa e anuncia visita ad limina para breve

A Igreja angolana saúda o novo Papa. Dom José Manuel Imbamba, Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) anuncia a visita para breve dos Bispos da CEAST ao novo Sumo Pontífice no quadro da tradicional visita a ad Liman.

O país e a igreja em particular rejubilam – se com a eleição do novo Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV.

A notícia do “fumo branco” tornou – se viral em Angola e através de várias plataformas digitais, pessoas singulares descrevem o novo Pontífice Romano, como defensor da justiça social, discreto, com foco na inclusão, imigração, periferia e reformista alinhado ao Papa Francisco.

Reportagem de Anastácio Sasembele