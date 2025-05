Prosseguem os debates na 3ª semana teológica na arquidiocese do Lubango.

Depois dos PAINEL HISTÓRICO no primeiro dia, com os temas como Perspetiva Bíblico-Patrística da Vida Consagrada e Ministros Ordenados Ambiente Cultural e Religioso da Vida Consagrada e dos Ministros Ordenados, O PAINEL HERMENÊUTICO marcou o segundo dia com temas como Ambiente Sócio-Político da Vida Consagrada e dos Ministros Ordenados.

Reportagem de Lucas Kaita