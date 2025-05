D. Kiala alerta jovens a não recorrerem a feitiçaria

O Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Malanje, Dom Luzizila Kiala, celebrou neste VI Domingo da Pascoa na Sé catedral de Malanje, Paróquia Nossa Senhora de Assunção e confirmou na fé mas de 100 fiéis.

Na homilia Dom Kiala, alertou sobre a crescente tendência de jovens talentosos recorrerem à feitiçaria como meio de obter ganhos fáceis, demonstrando preocupação com os impactos desse comportamento na comunidade.

“ O demónio desvia quem segue principalmente este caminho da feitiçaria, a mentalidade feiticista paralisa a criatividade, quem tem medo do feitiço nunca pode ser criativo, não é capaz de fazer uma boa coisa tem medo “ se eu fizer isto me vão matar”, a mentalidade feiticista instala a cultura do medo e da insegurança”.

Reportagem de António Clemente