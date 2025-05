Bispo Emérito de Viana celebra bodas de ouro sacerdotal

Neste Domingo a Sé catedral de Viana, Paróquia São Francisco de Assis, acolheu os 50 anos de vida sacerdotal de Dom Joaquim Ferreira Lopes, Bispo Emérito de Viana.

Dom Joaquim na sua homilia começou por agradecer a todos os presentes na celebração eucarística, neste VI Domingo da Pascoa com a primazia do tempo pascal com a palavra do senhor.

Dom Joaquim disse que veio para agradecer e pedir perdão “ Ao Senhor Dom Emílio informei que completaria 50 anos de ordenação sacerdotal e gostaria de celebrar aqui na Sé Catedral de Viana e ele diz-me sempre o mesmo, o Dom Joaquim sabe que tem a chave da porta e pode entrar quando quer”.

O prelado fez um breve rescaldo pelas paróquias que andou desde os 22 anos de idade quando chegou a Luanda, sem deixar de referenciar o jubileu da Diocese do Dundo que acontece Novembro próximo.

“ Eu vim celebrar convosco este meu Jubileu sacerdotal em ambiente da igreja em jubileu universal e sabeis muito bem que o jubileu é uma instituição bíblica que encontramos no livro do Levítico cap 25 e Deuteronómio cap 15”.

O Bispo Emérito de Viana fez referência do ano Jubilar que estamos a viver” Ano Jubilar, ano de libertação de perdão das dívidas, ano saudável da graça do senhor e o Papa Leão XIV prossegui a celebração do Jubileu, com todos os Bispos reunidos e todas as Dioceses do mundo, já estive no Calumbo na Mama Muxima para receber as graças deste Jubileu”.

Dom Joaquim pediu aos fiéis que continuem a agradecer e evocar juntos e unidos o seu nome, dai graças pelas maravilhas que realizou e nos constitui em família unida” continuai em profunda união com o nosso Bispo, Dom Emílio, nosso pai na fé, continuar a construir o reino de Deus nesta querida Diocese de Viana que Deus me deu a graça de ter iniciado”.