D. Ndakalako termina visita pastoral em São José do Savati

Dom Leopoldo termina visita pastoral de três dias no Paróquia de São José do Savati, com o apelo a ser uma comunidade unida capaz superar as suas dificuldades e limites colocando o amor no centro.

O bispo da diocese de Menongue, fez tais apelo durante a homilia do VI Domingo da Páscoa na paróquia de São José do Savati município com o mesmo nome numa visita pastoral que realiza no interior da diocese que corresponde as províncias do Cubango e do Cuando, tendo afirmando que o verdadeiro reflexo do amor a Deus está no irmão.

Reportagem de Adolfo Guerra.