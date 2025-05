O arcebispo do Lubango denunciou recentemente a existência em Angola de trabalhos que não dignificam e só escravizam. Dom Gabriel Mbilingi fez estas declarações recentemente por ocasião das comemorações do dia internacional do trabalhador no centro de São José, o operário, a quanto da visita pastoral à paróquia da Imaculada Conceição no Lubango.

Reportagem de Lucas Kaita