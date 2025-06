O bispo de Caxito, exorta mais responsabilidade e entrega dos cidadãos na resolução dos problemas sociais, não esperando apenas dos governantes.

Dom Maurício Camuto, manifesta igualmente preocupação, face ao mau estado por que se encontram as vias de acesso no município de Pango Aluquém, onde esteve no último domingo em visita pastoral na paróquia de Espírito Santo.