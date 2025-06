Bispo de Menongue aponta factores que impedem consolidação da paz e o desenvolvimento nacional

De visita pastoral no interior da Diocese, que corresponde às províncias do Cubango e Cuando, Dom Ndakalako, Bispo de Menongue, disse durante a missa no começo desta Semana no município do Rivungo que Deus não é de divisão mais de unidade.

Para o prelado a luta pelo poder está a retardar o desenvolvimento de Angola.

“ Para Deus não há tribos, povos, nações preferidas, todos nós somos o povo de Deus, pelo baptismo formamos corpo único de Cristo”.

Falando da paz Dom Leopoldo Ndakalako disse que todos aqueles que lutam pela paz, que lutam pela unidade do povo de Deus que fazem o bem a todos estes serão sempre chamados filhos de Deus.

Reportagem de Adolfo Guerra.