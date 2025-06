Bispo de Caxito alerta para a necessidade de se olhar com honestidade, para situação da fome

O Bispo de Caxito apelou para, que, as famílias sejam de facto, igrejas domésticas, onde diariamente evoca-se a presença de Deus, por meio de orações e acções, que testemunham verdadeiramente a vida cristã.

No encerramento de mais uma peregrinação a Santo António do Kifangondo, Dom Camuto, manifestou preocupação, face aos actos praticados socialmente que beliscam a convivência familiar.

“ Jesus deu-nos a missão de anunciar o evangelho aos homens, o evangelho é a mensagem de esperança por excelência, pois dá sentido a vida do homem”.

Dirigindo-se as famílias o prelado católico disse que poderemos transformar este mundo e torna-lo num espaço melhor, um espaço de amor e de paz “ e isso começa no interior das nossas famílias, transformando as nossas famílias em verdadeiras igrejas domesticas, em espaços onde se reza, onde se escuta ou se lê a palavra de Deus, onde se aprende a amar a Deus e ao próximo”.

Dom Camuto falando de Santo António disse que é um Santo que vem marcando a vida de muitos fiéis com numerosas graças e milagres “ certamente não deixara de escutar as nossas orações, mas escutemos o que este Santo nos diz num dos seus sermões, a nós hoje que vivemos numa sociedade marcada muitas vezes por discursos vazios, sem ligação com a verdade, sem ligação com as obras”.

Falando das famílias que se encontram em estado de miséria Dom Camuto adianta que muitas famílias mostram que vivem no mundo das trevas, num mundo longe da luz de Cristo, longe de Deus” diariamente seguimos pelas redes sociais, pelos órgãos de comunicação social informações de que não estamos bem, que a nossa sociedade não esta bem e é este sinal de que as nossas famílias não estão bem”.

Reportagem de Fernando Moniz