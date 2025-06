Falta de comida e fome de justiça, esvaziam dignidade dos angolanos, lamenta Arcebispo do Huambo

Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo, visitou a paróquia do Imaculado Coração de Maria do São João, administrou o sacramento da confirmação a 134 fiéis entre adultos, jovens e adolescentes.

Durante a sua homilia, o prelado falou do mistério da partilha dos 5 pães e 2 peixes, para 5 mil pessoas.

Segundo o Arcebispo, os cristãos devem assumir o compromisso da partilha em todos os sentidos.

O prelado falou por outro lado, sobre a confiança que se deve ter em Deus, certos de que ele responderá a todas as preocupações.

E a falta de comida e a fome de justiça, são dois factos que esvaziam a dignidade dos angolanos, considerou o Arcebispo do Huambo, na procissão do Corpo de Deus.

Reportagem de Flaviana Samba