Injustiça na partilha do bem comum está a levar nações a situação de escravidão, considera Bispo de Cabinda

Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda, considerou que a falta de clareza nas partilhas dos bens leva nações a escravidão.

O nível elevado de analfabetismo nas aldeias onde o acesso é difícil para chegar, os professores de tanto andar não ensino em condições.

O Prelado classificou os 50 anos da independência Nacional, com um total desequilíbrio e egoísmo por parte de quem governa.

“ Quando uma cidade é suja é porque os habitantes dela também são sujos e n´s somos sujos porque a nossa cidade é suja, não há governo nenhum no mundo que tenha capacidade de todos os dias juntar o lixo anarquicamente nas estradas não há, os povos desenvolvidos partem a partir da sua própria consciência de cidadania pois sabem que so não colocam o lixo no contentor quem sai prejudicado sou eu ou a minha família”.

Reportagem de Ermita Komba