Bispo de Lwena lamenta situação de vulnerabilidade social das famílias de Cangonga

O Bispo da Diocese do Lwena, manifestou profunda preocupação com a situação social das famílias da comuna de Cangonga, no município de Cangumbe, província do Moxico.

O prelado denuncia a ausência de serviços básicos, destacando a escassez de água potável, que obriga os moradores a percorrer entre três a seis quilómetros para ter acesso ao líquido.

Dom Martin Lazarte aponta ainda a pobreza extrema como um flagelo persistente e exorta a população a manter-se vigilante, apelando para que não se deixe iludir por promessas eleitorais não cumpridas.

Reportagem de Upite Inácio.