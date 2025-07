Dom Kiala destaca missão e perfil de um sacerdote diante dos desafios sociais

A Arquidiocese de Malanje ganhou no último Sábado quatro novos padres ordenados pelo Arcebispo de Malanje Dom Luzizila.

A missa de ordenação teve lugar na paróquia de Nossa Senhora de Assunção Se-Catedral de Malanje, presidida pelo pastor da Igreja de Malanje e Concelebrada pelos sacerdotes do Clero diocesano e convidados.

Trata-se dos Diáconos António José Manuel Pintinho, Benedito Avelino Calei, José João Simão Dias e Paulo Polo Geraldo.

Na homilia o Pastor da Igreja em Malanje começou por falar daquilo que deve ser a missão e perfil de um Sacerdote diante dos desafios actuais recordando que ser Padre é uma vocação divina que os faz serem homens de oração, amor, perdão e solidário.

Dom Luzizila Kiala apelou aos novos sacerdotes no sentido de levarem uma vida de santidade com simplicidade, humildade, bondade e amigos do povo.