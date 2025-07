D. Belmiro apela a críticas que visam o desenvolvimento da igreja de cabinda

Foi aberta neste XIV Domingo do tempo comum a II semana da diocesaniedade na igreja particular de Cabinda.

Nesta Segunda-feira começaram a ser observadas as realizações da semana da diocesaniedade que vai decorrer ate ao próximo Domingo um propósito de que a igreja particular de Cabinda pretende levar para que Cristãos e os responsáveis da igreja, entre o ordinário do lugar, sacerdotes e Diáconos, poderem estar cada vez mais próximo e olharem a administração da igreja como um único caminho de todos.

E neste 7 de Julho na Paróquia de Santa Teresinha o encontro foi com o MEJ, Apostolado de Oração, Congregação Mariana e Legião de Maria.

Reportagem de Cristóvão Luemba