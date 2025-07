Ultimam-se os preparativos para XVIIIª peregrinação ao Santuário de Santa Ana de Caxito

A décima oitava peregrinação ao santuário de Santa Ana, acontece de 25 a 27 de Julho no Estádio municipal do Dande,

No dia 25 acontece o acolhimento dos peregrinos e a missa de abertura.

No dia 26 a vigília de oração estará a cargo do Movimento Gotas de Luz.

A igreja em parceria com o governo provincial do Bengo, têm de um tempo a esta parte, as atenções voltadas aos detalhes para acolher os peregrinos.

Reportagem de Fernando Moniz