Crise no Seminário Propedêutico “São João Paulo II” no Negaje, degradação preocupa Bispo do Uíje

As infraestruturas do Seminário Propedêutico São João Paulo II em Negage, diocese do Uíje, carecem de reabilitação urgente para melhor acomodação dos seminaristas e a instituição regista ainda carência alimentar, como fez saber o padre Elias Zacarias, reitor do seminário.

Em entrevista à Ecclesia, o sacerdote, que há quase um ano dirige os destinos daquela casa de formação de futuros padres, disse ainda que a atual situação do seminário constitui também preocupação do bispo diocesano.

Reportagem de Silvano da Silva