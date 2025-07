Bispo do Lwena destaca bíblia como meio para minimizar o sofrimento das famílias

Decorre na Diocese do Lwena a Semana Bíblica Nacional, que vai analisar temáticas ligadas aos conflitos, reconciliação e justiça social no contexto bíblico, bem como jubileu na perspetiva universal e do país.

Face ao sofrimento que várias famílias enfrentam, Dom Martin Lasart, Bispo do Lwena, aponta a bíblia como instrumento que deve transformar a vida das comunidades para a justiça social.

Reportagem de Nelson Catete