Diocese de Caxito já vivi XVIIIª peregrinação diocesana anual ao Santuário de Santa Ana

Na Diocese de Caxito, o Santuário de Santa Ana, já regista presença de fiéis para a décima oitava peregrinação que teve início nesta Sexta-feira.

As demais paróquias que fazem a referida diocese, garantem presença massiva dos fiéis para a manifestação de fé.

Nesta Sexta-feira aconteceu a missa presidida pelo vigário diocesano para Pastoral, Padre Francisco, no Estádio Nacional do Dande.

Depois da missa de abertura, aconteceu a noite de vigília de oração.

Na manhã deste Sábado foi rezada as Laudes e ofícios na sé catedral, as 10h foi o momento do acto penitencial.

Neste Sábado as 21h acontece a noite de louvor.

De recordar que a missa de encerramento acontece as 9h30 e será antecedida de uma procissão, desde a Sé catedral até ao Estádio Nacional do Dande.

Reportagem de Fernando Moniz