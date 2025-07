Aos jovens cristãos, D. Belmiro recomenda que façam crescer a consciência moral diante das adversidades

O Bispo de Cabinda dom Belmiro Chissengueti disse este Domingo em Malanje ser necessário saber ser testemunhas da fé em todos os locais e circunstancias.

Dom Belmiro falava na homilia da missa de encerramento da XXIX Assembleia da Pastoral Juvenil, que teve lugar na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, concelebrada pelo Arcebispo de Malanje Dom Luzizila Kiala e por vários sacerdotes provenientes dos diferentes pontos.

“ A importância de termos acolhido a fé é de fazer com que ela se torne a base e o cume das nossas decisões permitindo desta forma verificar a nossa consciência diante das atitudes tomadas para que possamos medir se tais atitudes são consentâneas com aquilo que em que nós acreditamos e por isso devendo ser preservada ou são contrarias a fé que abraçamos e por isso devendo ser evitadas, é este o caminho que permite que cada um tem e faça crescer a consciência moral que justamente a capacidade de distinguir o bem do mal e de escolher o bem”.