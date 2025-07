Bispo de Caxito lamenta atitudes de políticos e governantes que tendem a divisão dos angolanos

Encerrou neste Domingo, na Diocese de Caxito mais uma peregrinação anual ao Santuário de Santa Ana, que decorreu sob lema “ Com Santa Ana Peregrinos da Esperança“ .

Uma missa solene foi celebrada por Dom Maurício Camuto, Bispo local.

Dom Camuto, exorta aos políticos angolanos a servirem de exemplo desfazendo-se dos actos de intolerância política, a fim de se celebrar com harmonia os cinquenta anos de independência de Angola.

“ Ainda vemos no nosso país alguma dificuldade em conviver com quem não é do nosso lado, dificuldades em aceitar propostas de quem não é do partido de quem pensa diferente, isso não é bom e o cúmulo de que vemos isto onde por inerência do cargo ou responsabilidade se devia apostar em consenso, onde se devia olhar mais para os anseios do povo e não os caprichos de grupos ou partidos é um claro sinal de falta de Espirito de reconciliação”.