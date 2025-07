Município dos Gambos Arquidiocese do Lubango recebe primeira Comunidade Religiosa

O Vigário Geral da Arquidiocese do Lubango, Padre Domingos Maurício Kapembe, presidiu neste domingo, 27 de julho, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima – Gambos, a missa de apresentação da primeira Comunidade Religiosa Feminina do município.

A celebração eucarística de acção de graças reuniu centenas de fiéis católicos, autoridades governamentais e convidados oriundos de diversas localidades da província da Huíla e de outras regiões do país, que testemunharam o histórico momento com emoção e alegria.

A nova comunidade é composta pelas Missionárias de Santa Teresinha do Menino Jesus, sendo esta a primeira comunidade religiosa feminina estabelecida na região sul de Angola. Durante a missa, uma das noviças da congregação professou os seus votos diante da Superiora, marcando simbolicamente o início da missão no território.

Na sua homilia, o Vigário Geral sublinhou que a presença das irmãs irá fortalecer os vários projectos sociais em curso no município, contribuindo para a promoção humana e espiritual das populações.

O Pároco, Padre Jacinto Pio Wakussanga, recordou que as Missionárias de Santa Teresinha do Menino Jesus estão presentes em vários países do mundo e que a sua missão, além da evangelização, inclui o serviço social junto dos mais pobres e necessitados.

A missa foi concelebrada pelo Vigário Episcopal para os Religiosos da Arquidiocese do Lubango, Padre Manuel Teixeira José, Cssp, ppelo Vigário Paroquial Padre Alexandre Canivete e contou com a presença de outras comunidades religiosas, entre elas as Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, bem como de todo o santo povo de Deus.

Também presente na celebração, o Administrador Municipal dos Gambos, Francisco Barros, que expressou publicamente a sua satisfação com o surgimento da comunidade religiosa no município e assegurou o apoio institucional do governo local às iniciativas desenvolvidas pelas irmãs.

Fonte: Jornalborges