Diocese do Uíge ganha dois novos sacerdotes para a seara do Senhor

A Diocese do Uíge viveu neste fim-de-semana um momento de profunda alegria e graça com a ordenação sacerdotal de dois novos ministros: os diáconos Boaventura Cardoso e Viriato Pinto.

A solene celebração aconteceu na paróquia de São Francisco de Assis e foi presidida por Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, Bispo do Uíge, que impôs as mãos e pronunciou a oração consecratória sobre os eleitos, tornando-os sacerdotes para sempre, consagrados ao serviço do Evangelho e do povo de Deus.

Na sua homilia, Dom Joaquim recordou que o sacerdote é um servidor do Reino, chamado a amar com o coração de Cristo e a conduzir o rebanho com zelo, humildade e fidelidade.

A comunidade cristã, em clima de oração e festa, acolheu com entusiasmo os novos presbíteros, que agora se juntam à missão evangelizadora da Igreja, servindo com alegria, dedicação e espírito missionário.

Por: Domingas Xavier —Jornalborges