Aberta festividades de Nossa Senhora do Monte

Afastar o cidadão dos bons costumes e o Erro não se deve corrigir com outro erro, afirma Vigário geral do Lubango.

Depois da abertura oficial das festividades de Nossa Senhora do Monte para área religiosa na manhã desta Sexta-feira 1 de Agosto na Paróquia de São José Sé Catedral- Lubango, na mesma tarde foram Abertas oficialmente as mesmas festividades para a área social, onde participou o Padre Domingos Maurício Kapembe vigário geral da Arquidiocese do Lubango, O acto foi orientado pelo governador provincial da Huíla, Nuno Mahapi.

Reportagem de Lucas Kaita.