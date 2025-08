No dia do Padre D. Kanda renova apelos perseverança na vida Consagrada

A Congregação Jesus Maria e José, celebrou os 25 anos de vida consagrada da irmã Isabel Arnaldo na Diocese de N’Dalatando, com apelos de Dom Almeida Kanda à perseverança na vida consagrada, onde celebrou uma missa na Paróquia São João Baptista.

“ A nossa Irmã Isabel optou por uma entrega radical a Deus ao serviço dos irmãos, comprometendo-se seriamente a levar Cristo e a sua mensagem Evangélica aos homens e mulheres do nosso tempo, procurando a glória de Deus, a conversão e a salvação do próximo”.

Dom Kanda disse que os Consagrados e Consagradas são sinais vivos do amor de Deus no mundo, citando Papa Bento XVI, disse que se os religiosos não existissem quão mais pobre seria o mundo” além de todas as avaliações superficiais da sua utilidade a vida Consagrada é importante justamente por ser sinal de gratuidade e amor principalmente numa sociedade que tende a ser ofuscada no turbilhão do efémero e do luto”.

Reportagem de Adão Francisco