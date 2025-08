Já decorrem as celebrações do jubileu dos 50 anos de criação das dioceses do Sumbe

Estão abertas as festividades das bodas de Ouro da Diocese do Sumbe com a festa da juventude denominada, JUB-JOVEM com apelo a mudança de comportamento e a renovação espiritual.

Uma missa campal de abertura das festividades aconteceu esta Quarta-feira e foi presidida pelo Bispo local, Dom Firmino David, que na sua homilia lembrou aos jovens que a melhor forma de viver o Jubileu é através da reconciliação do processo de humanização e renovação espiritual.

Dom Firmino pediu aos jovens o uso racional das novas tecnologias “ devemos agradecer as tecnologias que aparecem, mas também precisamos usa-las com moderação, muitos jovens hoje não conseguem viver sem o telefone mas quando se fala de matemática já não sabe mais nada”.

Reportagem de Eliseu José