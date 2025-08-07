Arcebispo de Malanje quer comportamento exemplar da juventude e apela unidade na construção do país

No dia em que a igreja celebrou a transfiguração de Jesus, o Arcebispo Metropolita de Malanje, Dom Luzizila Kiala, incentivou os jovens que participam do JUB-JOVENS, a colocarem em prática as suas criatividades e talentos para ajudar no desenvolvimento do país.

“ Depois desta missa cada um de vocês sai daqui a brilhar, em casa, na comunidade digam o meu irmão esta a brilhar, não é bom dar-se por vencido é preciso permanecer unido, independentemente daquilo que vos possa diferenciar, procurando sempre a realidade de realizar sonhos para um país melhor, para uma terra melhor, mas sempre juntos, nunca isolados”.

Reportagem de Eliseu José