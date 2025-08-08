Sumbe abre festas de dioceses angolanas que este ano assinalam 50 anos de criação

O simpósio sobre desafios e oportunidades pastorais animaram esta Quarta-feira, a abertura das celebrações do jubileu do Sumbe que a exemplo de Menongue, Saurimo e Ondjiva assinalam este ano 50 anos como diocese.
Durante a sua intervenção, Dom Firmino David referiu que a missão de evangelizar no actual contexto exige sacrifício e disponibilidade.
50 Anos depois, o Bispo do Sumbe fala de uma nova etapa de compromisso da igreja local.
