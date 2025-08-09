Arcebispo do Huambo considera desumano assassinato do padre vasco

Em dia de Adeus, o Arcebispo do Huambo considera cruel e desumano o assassinato do padre Vasco Ngonguela Samba.

Dom Zeferino Zeca Martins falava durante a missa deste Sábado, no dia em que foi a enterrar o sacerdote que depois de cerca de uma semana de desaparecimento foi encontrado morto na barragem do rio Kwando.

Fazendo alusão a mensagem pastoral dos bispos da CEAST, o Arcebispo do Huambo destaca o valor sagrado da vida e da dignidade da pessoa humana.