Diocese do Sumbe Celebra Ordenação de 28 Novos Sacerdotes no Encerramento do Jubileu dos 50 Anos

Neste Domingo, 10 de Agosto, a Diocese do Sumbe viveu um momento histórico e de grande júbilo com a ordenação de 28 novos sacerdotes.

A celebração aconteceu durante a Missa Solene de encerramento das comemorações do Jubileu dos 50 anos da Diocese, presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Firmino David, Bispo do Sumbe, que, pela imposição das mãos e oração consecratória, conferiu o sacramento da Ordem aos novos padres.

Concelebraram o Núncio apostólico em Angola e São Tomé, o presidente da Conferencia Episcopal Portuguesa, os Bispos da CEAST e sacerdotes vindo de várias dioceses de Angola.

O evento, carregado de fé e emoção, reuniu ainda fiéis de várias paróquias, religiosos, seminaristas e autoridades, renovando o ardor missionário e a esperança no serviço à Igreja e à evangelização.

Na sua homilia o Bispo do Sumbe fez saber que ser sacerdote sem comunidade é ser acéfalo, por isso convidou aos novos Padres a serem Humilde para que possam aproximar os homens da igreja.

Dom Firmino considera perigoso sacerdote que não reza, o prelado diz que é preciso rezar para não perder a sua vocação.

Por fim, Dom Firmino, recomendou os novos sacerdotes a dialogar com as comunidades nas actividades pastorais.