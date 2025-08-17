Igreja diocesana de Benguela despediu-se do Padre Eduardo Firmino

Os restos mortais do sacerdote, que morreu na última Quarta-Feira, vítima de doença, no Hospital Geral de Benguela, foram esta Sexta-feira a enterrar, no cemitério da Camunda.

Antes do último adeus, o bispo diocesano de Benguela, Dom António Francisco Jaca, lembrou, na homilia da missa de corpo presente, que o sacerdote morre com fidelidade a Deus, porque cumpriu a sua missão sacerdotal.

À comunidade da Paróquia de São Gabriel Arcanjo, que agora fica órfão de um vigário, o bispo deixou mensagem de consolação.