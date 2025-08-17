Saurimo encerra jubileu dos 50 anos de fundação, com apelos a uma conversão que devolva dignidade aos angolanos

Diocese de Saurimo encerrou este Domingo as festas jubilares dos 50 anos de existência.

Uma Missa solene encerrou estas bodas de ouro, que foi concelebrada por vários bispos da CEAST, incluindo o Núncio Apostólico em Angola, Presidida Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo.

Na sua homilia, Dom Imbamba fez saber que pela história de hoje somos todos convidados, a soltar o egoísmo, o odio a inveja, rancor, tribalismo, e preconceito no sentido de trabalharmos para uma verdadeira conversão que devolva a dignidade de filhos e filhas de Deus aos que a perderam nos vícios.

“ Para nossa história hoje, Deus pede-nos para acoitarmos, o egoísmo, o ódio, a inveja, o rancor, o tribalismo e o preconceito e trabalharmos para uma verdadeira conversão que devolva a dignidade de filhos e filhas de Deus, as que a perderam no vício, no medo, nas distrações, nos murmúrios conspirador e na falta de esperança. O pai convida-nos para o diálogo fecundo, o perdão restaurador, a reconciliação unificadora e para o exercício da caridade, sobre tudo com os mais pobres, marginalizados e sofredores”.

O Arcebispo de Saurimo diz que ser padre não é assumir um protagonismo próprio no interior da igreja de cristo, mais sim ser participativo no amor sacerdotal com cristo que se doa em resgate da humanidade.

Dom Imbamba, exortou aos diáconos a estarem sempre preparados para responder positivamente sempre que forem solicitados para pregar o evangelho.