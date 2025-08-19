Imagem peregrina da Mamã Muxima continua a circular pelas paróquias de Luanda

As comunidades afectas à Arquidiocese de Luanda, continuam a receber com júbilo e devoção a imagem peregrina de Nossa Senhora da Muxima. No último fim-de-semana, testemunharam a passagem da imagem, fiéis das Paróquias São João Paulo II e Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com o programa, as próximas etapas da peregrinação da virgem são, a Paróquia Cristo Rei da Paz no Benfica, a partir da tarde desta Terça-feira.

O objectivo, diz o Vigário Episcopal para a Pastoral, padre Adelino Kalonda, é pedir a intercessão da virgem para a redução dos índices elevados número de acidentes rodoviários no país.

Por outro lado, o sacerdote avança os motivos que levaram a escolha das comunidades constantes do programa.