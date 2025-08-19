Nas festas jubilares de Ondjiva D. Pio recorda morte do Pe. Sikufinde

A Diocese de Ondjiva concluiu neste XXª Domingo do Tempo Comum, as suas festas jubilares, após três dias de peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Assunção do Eko.

O evento religioso serviu também para recordar os 40 anos da morte do padre Leonardo Sikufinde, ocasião aproveitada pelo bispo local Dom Pio Hipunyati, para esclarecer os benefícios da palavra de Deus.

Ao longo da sua reflexão catequética, o Prelado, realçou alguns aspectos narrados na Boa-Nova de Cristo, salientando que a palavra de Deus suscita no coração dos ouvintes duas reações ou atitudes.

Relativamente a fé, o Prelado aclarou que a mesma cria roturas com o passado, faz com que vivamos como homens novos na ordem da graça.

Dom Pio, recordou os acontecimentos que levaram à morte do padre Sikufinde, sublinhando que se tratou de uma tragédia, mas ao mesmo tempo uma fonte de bênçãos para a diocese.