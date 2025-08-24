Tempo de graça e esperança, Diocese de Menongue encerra jubileu

A Diocese de Menongue celebrou com grande solenidade os seus 50 anos de existência com uma Missa Jubilar que reuniu Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), sacerdotes de várias Dioceses, autoridades políticas, governamentais e deputados de diferentes partidos com assento na Assembleia Nacional.

O Santuário da Virgem Santa Maria Mãe da Humanidade acolheu na manhã deste Domingo, a missa de encerramento do jubileu dos 50 anos de criação da Diocese de Menongue.

O Bispo local Dom Leopoldo Ndakalako fala de um tempo de graça e esperança para a Diocese de Menongue.

“ O Jubileu que hoje celebramos é verdadeiramente um tempo de graça, é momento feliz em que a história se transforma em cântico de louvor e a esperança se reveste em pacto de compromisso missionário é o Cairos tempo de reconciliação em que as cicatrizes da história se convertem em sementes fecundas de fraternidade e abraço sincero de perdão, é o Jubileu”.

50 Anos depois, os percursores da Diocese de Menongue foram igualmente enaltecidos por Dom Leopoldo Ndakalako.

“ É tempo de horar com gratidão os primeiros missionários do Espirito Santo, movidos pela fé e zelo apostólico anunciar o evangelho nessas terras do Kuando Kubango, hoje Kuando e Kubango, os fundadores da missão dos Ngaguelas em Masseca em 1897, os fundadores da Missão de Nossa Senhora no Cuxi entre outros, é tempo de evocar os missionários do Santíssimo Redentor, de igual modo é sinal de gratidão evocar a memória das irmãs Beneditinas de Tutisim no Kubango, os missionários Beneditinos de Cinjevanda que semearam o evangelho no Kuando dos Irmãozinhos de Jesus que serviram na missão de Chamavera, recordamos ainda os Bispos de Silva Porto, Dom António Ildefonso dos Santos Silva e Dom Manuel Piris e já entre nós os nossos antecessores Dom Francisco Vity, Dom José de Queirós Alves, Dom Mário Lukunde e o administrador Apostólico Dom Pio Hipuniaty, bem como sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos que entre guerras e manifestações mantiveram acesas a fé no coração dessas vastas e abençoadas terras do Kuando Kubango”.

Os desafios actuais da diocese de Menongue foram também destacados pelo bispo local.

“ Desde 2019 a Diocese foi confiada ao nosso cuidado especial, durante esse tempo recebemos a graça de ordenar 8 sacerdotes diocesanos e religiosos do Instituto Missionários Oblatos de Maria Imaculado, filhos dessa terra do Kuando e do Kubango, acolhemos com alegria a chegada da primeira Irmãs Beneditinas do Chipuko das filhas de Maria Auxiliadora que vieram enriquecer com os seus carismas a vida Ecclesial e social da igreja local”.