Anos de paz não trouxeram educação às populações do Moxico Leste lamenta D. Lazarte

O Bispo da Diocese de Lwena está preocupado com números alarmantes de analfabetismo que cresce no seio das localidades pertencentes a província recém-criada do Moxico Leste.

Dom Martin Lasarte que realiza a visita pastoral as comunidades afetas a nova província, lamenta o estado atual da educação daquela região, marcado pela carência de escolas bem como de professores e diz não se justificar os 23 anos de paz que o país vive.

Reportagem de Nelson Catete